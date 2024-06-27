В Московском зоопарке впервые появились редкие птицы китоглавы

В Московский зоопарк впервые привезли редких птиц китоглавов, теперь там живут самец и самка. Об этом в своем Telegram-канале рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Эти редкие птицы просто завораживают своим внешним видом и необычными звуками, которые издают. Китоглавы в основном питаются живой рыбой. Их огромный клюв позволяет ловко охотиться на рыб и других мелких существ. Эти уникальные птицы внесены в Международную Красную книгу, и их можно встретить лишь в немногих зоопарках мира", - написала она.

Акулова призвала не шуметь рядом с вольером птиц и не стучать по стеклу, чтобы не пугать новых жителей зоопарка.