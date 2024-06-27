В Московском зоопарке впервые появились редкие птицы китоглавы
В Московский зоопарк впервые привезли редких птиц китоглавов, теперь там живут самец и самка. Об этом в своем Telegram-канале рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
"Эти редкие птицы просто завораживают своим внешним видом и необычными звуками, которые издают. Китоглавы в основном питаются живой рыбой. Их огромный клюв позволяет ловко охотиться на рыб и других мелких существ. Эти уникальные птицы внесены в Международную Красную книгу, и их можно встретить лишь в немногих зоопарках мира", - написала она.
Акулова призвала не шуметь рядом с вольером птиц и не стучать по стеклу, чтобы не пугать новых жителей зоопарка.
Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что китоглавы живут только в нескольких европейских зоопарках. Этому виду трудно размножаться в неволе, поэтому в вольере созданы для них специальные условия.
В октябре 2023 года Акулова сообщила о строительстве нового специального вольера для этих птиц. Он занимает площадь 350 квадратных метров и находится в старой части зоопарка. Вольер поделен на две части — летнюю и зимнюю. В летней находится водоем и инфракрасные обогреватели, а в зимней – бассейн и система микроклимата, поддерживающая комфортную температуру, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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