«Зимуют в Европе»: Орнитолог объяснил, как серые цапли оказались в Москве
Евгений Коблик заявил НСН, что существует большое количество колоний серых цапель в Подмосковье, но в самой столице птицы не гнездятся.
Серые цапли активно гнездятся в Подмосковье, поэтому иногда их можно встретить и в столице, где они занесены в Красную книгу, рассказал НСН орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик.
В Москве заметили серых цапель, которых внесли в Красную книгу города и считали исчезнувшими в регионе, рассказал орнитолог отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Даниил Давыдов. Коблик рассказал о поведении редких птиц.
«Серая цапля – обычный вид для России, в частности для Подмосковья. Существует довольно большое количество колоний серых цапель в Подмосковье, другое дело, что в Москве для гнездования нет подходящих мест. На водоемах птица бывает во время пролета, также на московских водоемах могут быть отдельные особи, которые не размножаются. Это свидетельство того, что с видом все в порядке. В Москве эта птица попала в Красную книгу, потому что здесь она просто не гнездится», - объяснил он.
По словам орнитолога, цапли столичного региона зимуют в западной Европе, так как им нужен постоянный доступ к рыбе.
«Цапли питаются рыбой, поэтому им нужны незамерзающие водоемы. В средней полосе России водоемы замерзают, поэтому цапли улетают, но не очень далеко. Хотя эти птицы гнездятся и в Африке, и в Азии. Наши цапли зимуют в западной Европе или в Причерноморье, где можно ловить рыбу даже зимой. Бывали случаи, когда цапли в Москве оставались на всю зиму, главное, чтобы была рыба», - отметил он.
Также Коблик рассказал, что делать при встрече с редкой птицей в столице.
«Если цапля в нормальном состоянии, она, конечно, улетит, не подпустит к себе как голубь. Есть программа «Птицы Москвы и Подмосковья», можно на сайт написать, где встретили эту птицу, это войдет в общую копилку. Такие сведения нужны, так как готовится очередной атлас птиц Москвы», - добавил собеседник НСН.
Ранее новый вид птиц — серого чибиса — обнаружили российские ученые в Джугджурском заповеднике, сообщило информационное агентство «Хабаровский край сегодня», передает «Радиоточка НСН».
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