«Ребёнка как котёнка не выбросишь». Адвокат о новом виде алиментов в России

Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье. Выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Для их назначения, согласно законопроекту, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Для этого у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья. Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным. Решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, «исходя из материального и семейного положения родителей».

Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар поддержала в эфире НСН инициативу Минюста, но отметила, что вопрос обеспечения жильем детей разведенных родителей уже решается действующим законодательством (слушайте аудио).

«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Хотя законодатель все-таки постарался защитить ребенка от выселения, если он зарегистрирован по месту жительства отца и квартира не является совместно нажитым имуществом. Я думаю, что этот вопрос в принципе актуален, но он решался до этого немного по-другому», — сказала адвокат.