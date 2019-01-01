«Ребёнка как котёнка не выбросишь». Адвокат о новом виде алиментов в России
Лидер движения «За права женщин России» рассказала НСН о необходимости обеспечения жильём детей разведённых родителей.
Минюст предложил обязать разведенных родителей дополнительно оплачивать ребенку жилье. Выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети проживают отдельно и нуждаются в новой жилплощади. Для их назначения, согласно законопроекту, ребенка, проживающего отдельно, должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Для этого у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и средств на приобретение нового жилья. Кроме того, алиментщик должен быть признан трудоспособным. Решение относительно ежемесячных выплат будет приниматься через суд, «исходя из материального и семейного положения родителей».
Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар поддержала в эфире НСН инициативу Минюста, но отметила, что вопрос обеспечения жильем детей разведенных родителей уже решается действующим законодательством (слушайте аудио).
«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Хотя законодатель все-таки постарался защитить ребенка от выселения, если он зарегистрирован по месту жительства отца и квартира не является совместно нажитым имуществом. Я думаю, что этот вопрос в принципе актуален, но он решался до этого немного по-другому», — сказала адвокат.
Речь идёт о взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме, пояснила Людмила Айвар. Родитель, с которым оставался ребёнок, доказывал, что ему необходимы определённые средства для того, чтобы содержать потомство надлежащим образом.
«Поэтому да, эта мера будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребенка, поскольку ребенок не щенок и не котенок. Выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя. Собственно, и животное выбросить нельзя, но тем не менее наши граждане грешат такими историями. Думаю, что инициатива правильная, посмотрим, как она будет работать», — резюмировала адвокат.
Напомним, в феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.
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