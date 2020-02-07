Родителей обязали обеспечивать детей жильем после развода
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает родителей в случае развода обеспечить жильем детей.
Соответствующий документ был опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что проживающий отдельно от ребенка родитель обязан оплатить расходы, связанные с обеспечением его жильем. Если же гражданин будет пытаться избежать такой обязанности, то привлекаться будет уже через суд, пишут «Известия».
Поправка внесена в 86 статью Семейного кодекса, отмечает РЕН ТВ. Ранее предполагалось участие суда лишь в случае, если родитель не платит алименты на лечение и реабилитацию сына или дочери.
Новый федеральный закон Госдума приняла 23 января. Совет Федерации одобрил 30 января, сообщает телеканал «360».
В декабря 2019 года Федеральная служба судебных приставов сообщала, что в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов числятся около полутора миллионов россиян. Отмечается, что большинство неплательщиков живут в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Кемеровской, Иркутской и Московской областях.
Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года судебные приставы в России взыскали задолженность по алиментам в сумме 10,6 млрд рублей. Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар сообщила НСН, что это лишь десятая часть от всей имеющейся на сегодняшний день общей задолженности россиян по алиментам.
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