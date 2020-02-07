Родителей обязали обеспечивать детей жильем после развода

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает родителей в случае развода обеспечить жильем детей.

Соответствующий документ был опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что проживающий отдельно от ребенка родитель обязан оплатить расходы, связанные с обеспечением его жильем. Если же гражданин будет пытаться избежать такой обязанности, то привлекаться будет уже через суд, пишут «Известия».

Поправка внесена в 86 статью Семейного кодекса, отмечает РЕН ТВ. Ранее предполагалось участие суда лишь в случае, если родитель не платит алименты на лечение и реабилитацию сына или дочери.

Новый федеральный закон Госдума приняла 23 января. Совет Федерации одобрил 30 января, сообщает телеканал «360».