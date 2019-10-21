Адвокат предложила запретить алиментщикам продавать квартиры и машины

На сегодня есть множество способов взыскать задолженность с алиментщиков и все новые правительством предлагаются.

«Законодатель расширил полномочия приставов, давая им индульгенцию на взыскание долгов в пользу детей. Что касается эффективности взысканий, есть механизмы: арест имущества, запрет на выезд из страны, запрещение водить автомобиль, до 15 суток ареста. Должник, проведя некоторое время в изоляции от общества, может переосмыслить все ценности, в том числе необходимость содержать своего ребенка. Пристав может посетить квартиру должника с целью описания имущества. Есть также уголовная ответственность до одного года лишения свободы при повторной неуплате задолженности», — напомнила Айвар.

10 октября Минюст предложил бороться к теми должниками, которые платят алименты нерегулярно, а размер выплат существенно ниже того, который установлен решением суда. Однако собеседник НСН полагает, что это еще не все меры, которые нужно применять к родителю, не желающему содержать своего ребенка.

«Думаю, что можно пойти дальше: запрещать должникам совершать юридически значимые действия. Например, распоряжаться имуществом: если должник решил продать свою квартиру, землю или машину, то с этой сделки он должен будет заплатить алименты. Кроме того, должники частенько являются акционерами. В этом направлении тоже можно поработать приставам. Важен также момент воспитания мужчин и женщин с точки зрения отношения к семье и детям. Также можно прописать в закон, что если папа или мама нерегулярно платили алименты, имели большую задолженность, то эти родители при наступлении нетрудоспособного возраста не имеют права подавать иски о взыскании алиментов на своих детей», — предложила Айвар.

Кроме прочего в законе отдельно должны быть прописаны ситуации, когда должник по алиментам внезапно уходит из жизни.

«В этой ситуации можно рассмотреть вопрос о взыскании задолженности по алиментам наследственного характера», — отметила адвокат.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов в эфире НСН рассказал, как решить проблему большого количества разводов в России.

