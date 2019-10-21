Адвокат предложила запретить алиментщикам продавать квартиры и машины
Людмила Айвар рассказала НСН о способах увеличить взыскания с должников по алиментам.
За восемь месяцев 2019 года судебные приставы в России взыскали задолженность по алиментам в сумме 10,6 млрд рублей. ФССП сообщила, что за счет ограничения выезда за рубеж удалось взыскать 7 млрд рублей, за счет ограничения водительских прав — 3,7 млрд рублей. Еще в отношении 117 тыс. должников были возбуждены дела об административных правонарушениях. Проведено 103,4 тыс. арестов имущества алиментщиков. По данным ведомства, остаток дел по взысканию алиментов снизился за год с 845 тыс. до 825,5 тыс.
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар сообщила НСН, что это лишь десятая часть от всей имеющейся на сегодняшний день общей задолженности россиян по алиментам.
«Эта статистика говорит, что приставы все-таки исполняют свою работу и занимаются поиском должников. Но на сегодня общероссийская задолженность составляет более 100 млрд рублей. Это получается одна десятая часть. Если бы приставы сообщили, что взыскано 60 или 100 процентов имеющихся задолженностей, то мы бы им аплодировали и говорили, какие они молодцы, как эффективно работают. Подвижки, конечно, есть. Главное, чтобы работа продолжалась и не увеличивался размер общей задолженности по России. Общая температура по больнице повышается, но не до такой степени, чтобы мы сказали, что все пациенты в ней здоровы», — считает юрист и правозащитник.
На сегодня есть множество способов взыскать задолженность с алиментщиков и все новые правительством предлагаются.
«Законодатель расширил полномочия приставов, давая им индульгенцию на взыскание долгов в пользу детей. Что касается эффективности взысканий, есть механизмы: арест имущества, запрет на выезд из страны, запрещение водить автомобиль, до 15 суток ареста. Должник, проведя некоторое время в изоляции от общества, может переосмыслить все ценности, в том числе необходимость содержать своего ребенка. Пристав может посетить квартиру должника с целью описания имущества. Есть также уголовная ответственность до одного года лишения свободы при повторной неуплате задолженности», — напомнила Айвар.
10 октября Минюст предложил бороться к теми должниками, которые платят алименты нерегулярно, а размер выплат существенно ниже того, который установлен решением суда. Однако собеседник НСН полагает, что это еще не все меры, которые нужно применять к родителю, не желающему содержать своего ребенка.
«Думаю, что можно пойти дальше: запрещать должникам совершать юридически значимые действия. Например, распоряжаться имуществом: если должник решил продать свою квартиру, землю или машину, то с этой сделки он должен будет заплатить алименты. Кроме того, должники частенько являются акционерами. В этом направлении тоже можно поработать приставам. Важен также момент воспитания мужчин и женщин с точки зрения отношения к семье и детям. Также можно прописать в закон, что если папа или мама нерегулярно платили алименты, имели большую задолженность, то эти родители при наступлении нетрудоспособного возраста не имеют права подавать иски о взыскании алиментов на своих детей», — предложила Айвар.
Кроме прочего в законе отдельно должны быть прописаны ситуации, когда должник по алиментам внезапно уходит из жизни.
«В этой ситуации можно рассмотреть вопрос о взыскании задолженности по алиментам наследственного характера», — отметила адвокат.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов в эфире НСН рассказал, как решить проблему большого количества разводов в России.
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