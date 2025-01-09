«Фильтры для детей»: Депутат Лантратова заявила, что в России не будут запрещать видеоигры

«Видеоигра означает, что ребенок должен вжиться в роль персонажа, думать за него, действовать за него. Для ребенка становится нормой то, что есть в играх. А что есть в играх? Расстрелы и прочее кровопролитие. В Китае, например, кровь в играх изображают синего и зеленого цвета. Также в Китае игры проверяют на деструктивный контент. Сегодня в играх популяризируются ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ, прим. НСН). Есть целые премии за лучшие игры с таким содержанием. Также в играх транслируются мысли о негативной роли России, когда в играх российские военнослужащие предатели и так далее. Я уже не говорю о том, что через стримы детей вербуют в ВСУ, это доказанный факт. У нас 40% диверсий совершают в стране именно подростки», - объяснила депутат.

По ее словам, необходимо ввести фильтры, которые обезопасят детей.

«Задача законодателей - четко определить, что такое деструктивный контент, определить критерии. Необходимо принять серию законопроектов, которые защитят детей от такого контента. Первый законопроект – это ограждение детей от этого в видеоиграх. Это не про запреты видеоигр, а именно про фильтры, чтобы защитить детей. Это не цензура, это национальная безопасность», - добавила Лантратова.

При этом депутат отметила, что и другие сферы сегодня нуждаются в дополнительном контроле.

«Огромное количество деструктивного контента опасного содержания сегодня у нас в интернете и в соцсетях. Роскомнадзор за прошлый год закрыл 660 тысяч групп с опасным содержанием, около миллиона аккаунтов было заблокировано. Не любой взрослый может противостоять всем этим манипуляциям через интернет, а ребенок тем более. Опасная информация идет и через книги. Что в книгах пропагандируется? Отказ от материнства, тема смены социальных ролей, когда мальчики не должны быть сильными, а девочки должны быть самостоятельными и сильными. Тема антипатриотизма тоже присутствует. Сегодня 50% книг на полках – это книги западных авторов, через них приходит идеология. А какие игрушки у нас продаются? Куклы в гробах, куклы-монстры, происходит демонизация игрушек», - заключила депутат.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее сообщил, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработчиком которой является украинская студия GSC Game World, может быть запрещена в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

