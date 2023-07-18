Ребенок погиб на водном аттракционе под Смоленском
18 июля 202300:03
Ребенок пяти лет погиб на водном аттракционе в деревни Лебедки в Смоленской области, сообщает «РЕН ТВ».
По предварительным данным, несовершеннолетний катался на водных батутах в сопровождении отца. Во время отдыха мальчик утонул.
Следственные органы инициировали уголовное дело. В его рамках следователи оценят действия организаторов водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих.
Ранее ребенок погиб под упавшими футбольными воротами в Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru