Ребенок погиб на водном аттракционе под Смоленском

Ребенок пяти лет погиб на водном аттракционе в деревни Лебедки в Смоленской области, сообщает «РЕН ТВ».

Ребенок погиб в Пермском крае из-за халатности полицейского

По предварительным данным, несовершеннолетний катался на водных батутах в сопровождении отца. Во время отдыха мальчик утонул.

Следственные органы инициировали уголовное дело. В его рамках следователи оценят действия организаторов водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих.

Ранее ребенок погиб под упавшими футбольными воротами в Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АттракционыРебенок

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