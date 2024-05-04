Родственники экс-командира спецназа Ульмана опровергли слухи о его смерти на СВО
Семья экс-командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана опровергла его гибель в ходе СВО, а также в целом его участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает газет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампредседателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталью Коробенкову.
По данным источника, ее сын, офицер спецназа ГРУ и Герой России Анатолий Коробенков, является бывшим сослуживцем Ульмана.
Наталья Коробенкова рассказала, что разговаривала по телефону с женой экс-командира спецназа. По ее словам, журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на зампредседателя общественной организации и иных людей.
«Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», - добавила Коробенкова.
При этом она подчеркнула, что официальных данных о гибели Ульмана и вовсе нет, и такой информацией не располагает даже военная прокуратура.
В 2007 году Эдуард Ульман был признан виновным по делу об убийстве в 2002 году жителей Чечни решением Северо-Кавказского военного окружного суда. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. За несколько дней до вынесения приговора Ульман и двое его сослуживцев пропали. С того момента они находятся в федеральном розыске.
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