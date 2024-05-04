МАК завершил окончательный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил составление окончательного отчета по авиакатастрофе, произошедшей в столичном аэропорту «Шереметьево» в 2019 году. Соответствующая информация появилась на сайте МАК.

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В комитете заявили, что составленный протокол рассмотрели все члены комиссии. Представитель авиакомпании «Аэрофлот» подписал документ.

Теперь отчет направят Франции, Германии и США, которые принимали участие в расследовании.

Авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся обратно в «Шереметьево» вылета из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. В итоге самолет совершил жесткую посадку и загорелся от удара о землю. На борту было 73 пассажира и пять членов экипажа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате инцидента погиб 41 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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