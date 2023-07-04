Ребенок погиб под упавшими футбольными воротами в Ростовской области

В Ростовской области футбольные ворота упали на 11-летюю девочку, сообщает «РЕН ТВ».

Это произошло в хуторе Камышев Зимовниковского района. От полученных ранений она скончалась на месте.

По данному факту заведено уголовного дело.

Ранее футбольные ворота едва не убили ребёнка в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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