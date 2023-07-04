Ребенок погиб под упавшими футбольными воротами в Ростовской области
4 июля 202300:28
В Ростовской области футбольные ворота упали на 11-летюю девочку, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в хуторе Камышев Зимовниковского района. От полученных ранений она скончалась на месте.
По данному факту заведено уголовного дело.
Ранее футбольные ворота едва не убили ребёнка в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru