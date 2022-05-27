Ребенок погиб в Пермском крае из-за халатности полицейского

Ребенок погиб при наезде на него автомобиля из-за халатности полицейского, не отреагировавшего на предупреждение о пьяном водителе. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

В результате было возбуждено уголовное дело на медлительного полицейского. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Отмечается, что сообщение о пьяном водителе 6 мая в полицию передала женщина. Полицейский отреагировал лишь на ее повторный звонок, через три часа после первого. Выехав на указанное женщиной место, полицейский водителя не обнаружил.



Через два дня этот же водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил пешеходов, проехав на красный свет. Погиб 11-летний мальчик, еще один подросток с травмами попал в больницу.

