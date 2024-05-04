Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
4 мая 202412:48
Юбилейный концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве, говорится в афише мероприятий Центра авторской песни.
При этом причина отмены пока не называется. Организаторы добавили, что зрители смогут вернуть деньги за купленные билеты.
Юбилейное выступление Никитина, посвященное его 80-летию, должно было состояться 13 июня.
Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины после начала СВО перебрались в США, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ. Однако артисты опровергли эту информацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru