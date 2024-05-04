В СМИ назвали дату выписки Куклачева из больницы

В настоящий момент на концертах вместо артиста выступают его дети, при этом сам дрессировщик планирует совсем скоро вернуться на сцену.

12 апреля сын Куклачева Дмитрий объявил, что его отцу во время шоу стало плохо. Артисту была оказана медицинская помощь. Позже «Известия» сообщили, что Куклачев в тяжелом состоянии доставлен в больницу с обширным инфарктом.







