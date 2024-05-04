В СМИ назвали дату выписки Куклачева из больницы

Дрессировщика кошек Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая, сообщают «Известия».

Отмечается, что 75-летний артист сейчас проходит реабилитацию, однако уже дышит самостоятельно после перенесенного инфаркта.

По данным источника, на следующей неделе врачи разрешат Куклачеву выходить на улицу на территории больницы.

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В настоящий момент на концертах вместо артиста выступают его дети, при этом сам дрессировщик планирует совсем скоро вернуться на сцену.

12 апреля сын Куклачева Дмитрий объявил, что его отцу во время шоу стало плохо. Артисту была оказана медицинская помощь. Позже «Известия» сообщили, что Куклачев в тяжелом состоянии доставлен в больницу с обширным инфарктом.



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ФОТО: личный архив Куклачевых
ТЕГИ:КультураЦиркБольницаЮрий Куклачёв

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