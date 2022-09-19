«Развяжет руки»: В России предложили увеличить срок гарантийного ремонта авто

Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что в правительстве обсуждают предложение автобизнеса ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей. Закон требует от производителей машин проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней, но на практике это часто невозможно из-за дефицита комплектующих, вызванного санкциями и сбоями логистики. Казаченко считает, что проблема преувеличена, а мораторий лишь приведет к злоупотреблениям со стороны автосервисов.

«Ситуация не такая сложная. Есть заказные позиции запасных частей, которые раньше привозили от 3 до 7 дней, но сейчас эти сроки увеличились. Импортеры, оставшиеся в России, они выдерживают сроки гарантийного ремонта. Те, кто ушел – гарантий по срокам нет. По параллельному импорту все возится, потому нет такого, что какую-то деталь или комплектующие не привезли. Отмечу, что после введения механизма параллельного импорта некоторые автозапчасти стали даже дешевле на 15-20%, но в среднем рост цен на запчасти составил 35-45 процентов», - сказал Казаченко.