«Развяжет руки»: В России предложили увеличить срок гарантийного ремонта авто
Мораторий на взыскание неустоек за нарушение сроков ремонта авто по гарантии приведет к злоупотреблениям, сказал эксперт рынка автосервисов Александр Казаченко.
В России нужно увеличить с 45 до 60 дней срок гарантийного ремонта автомобилей, а мораторий на взыскание неустоек приведет к тому, что машины будут чинить по полгода, году, заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с Telegram-каналуом «Радиоточка НСН».
Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что в правительстве обсуждают предложение автобизнеса ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей. Закон требует от производителей машин проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней, но на практике это часто невозможно из-за дефицита комплектующих, вызванного санкциями и сбоями логистики. Казаченко считает, что проблема преувеличена, а мораторий лишь приведет к злоупотреблениям со стороны автосервисов.
«Ситуация не такая сложная. Есть заказные позиции запасных частей, которые раньше привозили от 3 до 7 дней, но сейчас эти сроки увеличились. Импортеры, оставшиеся в России, они выдерживают сроки гарантийного ремонта. Те, кто ушел – гарантий по срокам нет. По параллельному импорту все возится, потому нет такого, что какую-то деталь или комплектующие не привезли. Отмечу, что после введения механизма параллельного импорта некоторые автозапчасти стали даже дешевле на 15-20%, но в среднем рост цен на запчасти составил 35-45 процентов», - сказал Казаченко.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что мораторий вводить не стоит, но можно подумать над увеличением срока гарантийного ремонта.
«Мораторий развяжет руки – будут чинить машины по полгода, году, раз штрафов не будет. Я бы увеличил просто срок гарантийного ремонта с 45 до 60 дней. Этого будет достаточно», - резюмировал Казаченко.
Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила в эфире НСН, что из-за дефицита автомобилей на них резко поднялись цены, также сократились продажи и упал трафик в автосалонах.
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