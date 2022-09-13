«Полиция знает угонщиков»: В России растут кражи машин на запчасти
В стране возросли угоны автомобилей для последующей продажи на запчасти, а некоторые начальники отделов полиции в курсе, кто этим промышляет, сказал НСН автоэксперт Петр Баканов.
В России растут угоны автомобилей, которые затем продают на запчасти. Проблему с помощью новой системы по поиску машин в угоне не решить, все упирается в желание полицейского искать авто. Некоторые начальники отделов полиции в курсе, кто промышляет угонами, заявил автоэксперт Петр Баканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее «Ростех» разработал первое в стране мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей. Комплекс «Розыск-Nano» устанавливается в патрульной машине, распознает номерные знаки и в режиме реального времени проверяет их по базам данных. Баканов убежден, что проблема автоугонов не решится до тех пор, пока полицейские не будут в этом заинтересованы.
«В прошлом году заявлялось о том, что действует система «Паутина» - сеть камер по всей стране, объединенных в один комплекс, который помогает искать угнанные авто. У полицейских есть мощный арсенал, как можно использовать системы. При резонансных случаях быстро находили виновников тех или иных событий. Но, главное упирается в человеческий фактор – желание полицейского искать машину. Поэтому установкой новой системы, разработанной «Ростехом», проблема не решится. Ведь время от времени мы слышим, что некоторые начальники отделов полиции в курсе, кто промышляет угонами», - сказал Баканов.
Собеседник «Радиоточки НСН» указал на то, что в стране растут угоны автомобилей, которые затем распродают на запчасти. Общая ситуация с кражами машин, по словам Баканова, остается на прежнем уровне.
«Случаев больше не стало, они держатся на определенной планке. Среди популярных для угона машин японские марки, а также определенным спросом пользуются отечественные авто. Возросли угоны машин на запчасти, потому что перепродавать их уже не так интересно», - отметил Баканов.
Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в эфире НСН рассказал, что отечественные дилеры начали налаживать поставки трехлетних автомобилей из Европы, а также наполняют рынок китайскими машинами.
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