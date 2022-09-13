«Полиция знает угонщиков»: В России растут кражи машин на запчасти

Ранее «Ростех» разработал первое в стране мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей. Комплекс «Розыск-Nano» устанавливается в патрульной машине, распознает номерные знаки и в режиме реального времени проверяет их по базам данных. Баканов убежден, что проблема автоугонов не решится до тех пор, пока полицейские не будут в этом заинтересованы.

«В прошлом году заявлялось о том, что действует система «Паутина» - сеть камер по всей стране, объединенных в один комплекс, который помогает искать угнанные авто. У полицейских есть мощный арсенал, как можно использовать системы. При резонансных случаях быстро находили виновников тех или иных событий. Но, главное упирается в человеческий фактор – желание полицейского искать машину. Поэтому установкой новой системы, разработанной «Ростехом», проблема не решится. Ведь время от времени мы слышим, что некоторые начальники отделов полиции в курсе, кто промышляет угонами», - сказал Баканов.