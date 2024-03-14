«Развяжет руки»: Юрист раскритиковал поправки по самообороне

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что депутаты фракции ЛДПР намерены направить в правительство РФ поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие дополнительный принцип самообороны. Он разрешит защищаться от злоумышленников, которые незаконно проникли в жилище, любыми способами. Однако Соловьев усомнился, что стоит так бездумно копировать западные нормы.

«Это принцип англосаксонского права в США и Англии. Право россиян на необходимую оборону уже реализовано соответствующими нормами. Если мы позволим делать что угодно, то будет так: хочу – выстрелю из ружья или забью до смерти человека, который случайно оказался в пределах жилища. Преступные группировки будут пользоваться правом для маскировки совершенных преступлений. Не надо бездумно копировать западные нормы. Нужно соответствующим образом отточить правоприменительную практику. Не важно, где нападают на человека – в подворотне или на садовом участке. Вопрос в том, откуда берется насилие. То, что обсуждается сегодня - пиар, игра на чувствах людей, которые хотят безопасности. Но нельзя всем развязывать руки», - сказал он.