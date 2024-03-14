«Развяжет руки»: Юрист раскритиковал поправки по самообороне

Обсуждение применения нового принципа обороны жилища - попытка играть на чувстве безопасности граждан, хотя право на защиту уже закреплено действующим российским законодательством, заявил НСН Иван Соловьев.

Принцип «Мой дом – моя крепость» не поможет гражданам защитить свое жилище, а узаконит вседозволенность, заявил в интервью НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Ранее «Парламентская газета» сообщила, что депутаты фракции ЛДПР намерены направить в правительство РФ поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие дополнительный принцип самообороны. Он разрешит защищаться от злоумышленников, которые незаконно проникли в жилище, любыми способами. Однако Соловьев усомнился, что стоит так бездумно копировать западные нормы.

«Это принцип англосаксонского права в США и Англии. Право россиян на необходимую оборону уже реализовано соответствующими нормами. Если мы позволим делать что угодно, то будет так: хочу – выстрелю из ружья или забью до смерти человека, который случайно оказался в пределах жилища. Преступные группировки будут пользоваться правом для маскировки совершенных преступлений. Не надо бездумно копировать западные нормы. Нужно соответствующим образом отточить правоприменительную практику. Не важно, где нападают на человека – в подворотне или на садовом участке. Вопрос в том, откуда берется насилие. То, что обсуждается сегодня - пиар, игра на чувствах людей, которые хотят безопасности. Но нельзя всем развязывать руки», - сказал он.

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По мнению Соловьева, важно более детально изучить обсуждаемую инициативу и уточнить все нюансы.

«Важно уточнить, что понимается под жилищем. Квартира – жилище, а гостиничный номер, в котором человек находится? Садовый участок? Таких спорных моментов масса. Кроме того, не вижу никаких статистических данных, которые бы говорили о том, что резко выросло количество нападений и насильственных действий в квартирах. Тогда зачем принимать новую инициативу? Потребность в безопасности должна быть реализована путем более четкого соблюдения положений законодательства о необходимой обороне», - заключил он.

По данным МВД РФ, в России в 2023 году было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что на 1% меньше, чем за предыдущий год, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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