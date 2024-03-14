«Развяжет руки»: Юрист раскритиковал поправки по самообороне
Обсуждение применения нового принципа обороны жилища - попытка играть на чувстве безопасности граждан, хотя право на защиту уже закреплено действующим российским законодательством, заявил НСН Иван Соловьев.
Принцип «Мой дом – моя крепость» не поможет гражданам защитить свое жилище, а узаконит вседозволенность, заявил в интервью НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее «Парламентская газета» сообщила, что депутаты фракции ЛДПР намерены направить в правительство РФ поправки в Уголовный кодекс, закрепляющие дополнительный принцип самообороны. Он разрешит защищаться от злоумышленников, которые незаконно проникли в жилище, любыми способами. Однако Соловьев усомнился, что стоит так бездумно копировать западные нормы.
«Это принцип англосаксонского права в США и Англии. Право россиян на необходимую оборону уже реализовано соответствующими нормами. Если мы позволим делать что угодно, то будет так: хочу – выстрелю из ружья или забью до смерти человека, который случайно оказался в пределах жилища. Преступные группировки будут пользоваться правом для маскировки совершенных преступлений. Не надо бездумно копировать западные нормы. Нужно соответствующим образом отточить правоприменительную практику. Не важно, где нападают на человека – в подворотне или на садовом участке. Вопрос в том, откуда берется насилие. То, что обсуждается сегодня - пиар, игра на чувствах людей, которые хотят безопасности. Но нельзя всем развязывать руки», - сказал он.
По мнению Соловьева, важно более детально изучить обсуждаемую инициативу и уточнить все нюансы.
«Важно уточнить, что понимается под жилищем. Квартира – жилище, а гостиничный номер, в котором человек находится? Садовый участок? Таких спорных моментов масса. Кроме того, не вижу никаких статистических данных, которые бы говорили о том, что резко выросло количество нападений и насильственных действий в квартирах. Тогда зачем принимать новую инициативу? Потребность в безопасности должна быть реализована путем более четкого соблюдения положений законодательства о необходимой обороне», - заключил он.
По данным МВД РФ, в России в 2023 году было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что на 1% меньше, чем за предыдущий год, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- SpaceX получила разрешение на третий испытательный полет Starship
- «Тинькофф» намерен объединиться с Росбанком
- В Роскачестве рассказали, какие продукты следует выбирать для выпечки блинов
- Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет
- В России резко подешевели автомобили китайского производства
- Поздняков: ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады
- Трамп опроверг слова Орбана о своем нежелании выделять деньги Украине
- Физик Ожаровский: Всем украинским АЭС грозит опасность
- Adidas из-за скандала с Канье Уэстом закрыл год с убытком впервые за 32 года
- Лукашенко заявил, что церковь не должна заниматься политикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru