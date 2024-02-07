Тройное убийство произошло в Подмосковье

Неизвестный застрелил троих пенсионерок в частном доме одной из них в деревне Свитино, сообщил NEWS.ru.

Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Подмосковье отправлен под домашний арест

По данным следствия преступление произошло ещё в понедельник, убитых обнаружил сегодня сосед.

Наиболее вероятная причина тройного убийства — попытка ограбления.

В числе убитых генеральный директор местного предприятия ТИАЛ.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

Ранее дочь заказала убийство своей матери за 350 тысяч рублей в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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