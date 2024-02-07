Тройное убийство произошло в Подмосковье
7 февраля 202415:52
Неизвестный застрелил троих пенсионерок в частном доме одной из них в деревне Свитино, сообщил NEWS.ru.
По данным следствия преступление произошло ещё в понедельник, убитых обнаружил сегодня сосед.
Наиболее вероятная причина тройного убийства — попытка ограбления.
В числе убитых генеральный директор местного предприятия ТИАЛ.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК Подмосковья.
Ранее дочь заказала убийство своей матери за 350 тысяч рублей в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компании, снявшей «Мастера и Маргариту», ограничат госфинансирование
- Депутат Горелкин допустил замедление доступа к YouTube
- Преступное наркосообщество ликвидировали в Челябинске
- СМИ: Евросоюз не исключил санкций против Карлсона за интервью с Путиным
- Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области
- Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за снегопада
- Тройное убийство произошло в Подмосковье
- СМИ: На Тайване разместят подразделения спецназа США «зеленые береты»
- Ивлеева отсудила у мебельщиков только шесть тысяч рублей вместо миллиона
- Автоэксперт пояснил, почему Lada Aura не подходит для такси
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru