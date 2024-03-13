Члены «банды Леснякова» получили сроки за 20 убийств
Мосгорсуд приговорил участников «банды Леснякова», совершившей более 20 убийств к срокам от 10 лет до пожизненного. Свои преступления они совершали в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае.
Главари ОПГ Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов уже отбывают пожизненный срок. Сегодня суд назначил наказание участникам банды Игорю Кузьменко, Валерию Чабанову и Ашоту Мосояну. В зависимости от своих ролей в преступной группе они признаны виновными в избиениях, убийствах, бандитизме, участии в преступном сообществе, незаконном обороте оружия. Еще одного фигуранта, Сергея Селина, освободили от наказания за истечением срока давности.
По данным следствия, с 1999 по 2009 год ОПГ «крышевала» руководителей предприятий. Бандиты убивали и грабили конкурентов по криминальному бизнесу, обманутых клиентов компаний, которым они покровительствовали, и других коммерсантов.
Всего на счету преступного сообщества более 50 особо тяжких преступлений, в том числе более 20 убийств.
Члены ОПГ в течение длительного времени скрывались от следствия, использовали поддельные документы, жили за границей. Игорь Кузьменко сделал пластическую операцию и уничтожил папиллярные узоры на пальцах рук. Сегодня он получил пожизненный срок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru