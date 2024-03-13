Члены «банды Леснякова» получили сроки за 20 убийств

Мосгорсуд приговорил участников «банды Леснякова», совершившей более 20 убийств к срокам от 10 лет до пожизненного. Свои преступления они совершали в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае.

Главари ОПГ Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов уже отбывают пожизненный срок. Сегодня суд назначил наказание участникам банды Игорю Кузьменко, Валерию Чабанову и Ашоту Мосояну. В зависимости от своих ролей в преступной группе они признаны виновными в избиениях, убийствах, бандитизме, участии в преступном сообществе, незаконном обороте оружия. Еще одного фигуранта, Сергея Селина, освободили от наказания за истечением срока давности.