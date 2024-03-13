Члены «банды Леснякова» получили сроки за 20 убийств

Мосгорсуд приговорил участников «банды Леснякова», совершившей более 20 убийств к срокам от 10 лет до пожизненного. Свои преступления они совершали в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае.

Главари ОПГ Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов уже отбывают пожизненный срок. Сегодня суд назначил наказание участникам банды Игорю Кузьменко, Валерию Чабанову и Ашоту Мосояну. В зависимости от своих ролей в преступной группе они признаны виновными в избиениях, убийствах, бандитизме, участии в преступном сообществе, незаконном обороте оружия. Еще одного фигуранта, Сергея Селина, освободили от наказания за истечением срока давности.

В Киргизии объявлен в розыск российский бизнесмен Павел Те

По данным следствия, с 1999 по 2009 год ОПГ «крышевала» руководителей предприятий. Бандиты убивали и грабили конкурентов по криминальному бизнесу, обманутых клиентов компаний, которым они покровительствовали, и других коммерсантов.

Всего на счету преступного сообщества более 50 особо тяжких преступлений, в том числе более 20 убийств.

Члены ОПГ в течение длительного времени скрывались от следствия, использовали поддельные документы, жили за границей. Игорь Кузьменко сделал пластическую операцию и уничтожил папиллярные узоры на пальцах рук. Сегодня он получил пожизненный срок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СудОПГ

Горячие новости

Все новости

партнеры