Блогера Никиту Ефремова задержали за финансирование экстремистской деятельности

Блогера, основателя бренда «Nikita Efremov» Никиту Ефремова осудили по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий отношении Ефремова Никиты Владимировича», - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял столичный Останкинский районный суд.

По данным СМИ, Ефремова задержали в аэропорту. Ему может грозить до восьми лет заключения.

В 2023 году в магазинах блогера прошли обыски, Ефремова заподозрили в продаже подделок обуви мировых брендов, напоминает 360.ru.

