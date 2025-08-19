Блогера Никиту Ефремова задержали за финансирование экстремистской деятельности
Блогера, основателя бренда «Nikita Efremov» Никиту Ефремова осудили по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий отношении Ефремова Никиты Владимировича», - говорится в сообщении.
Соответствующее решение принял столичный Останкинский районный суд.
По данным СМИ, Ефремова задержали в аэропорту. Ему может грозить до восьми лет заключения.
В 2023 году в магазинах блогера прошли обыски, Ефремова заподозрили в продаже подделок обуви мировых брендов, напоминает 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru