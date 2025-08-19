Умер бывший главный тренер клубов системы «Салавата Юлаева» Полозов

Умер экс-главный тренер хоккейных клубов системы уфимского «Салавата Юлаева» Константин Полозов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Специалисту было 59 лет. По данным СМИ, Полозов скончался из-за онкологического заболевания.

Тренер был воспитанником «Салавата Юлаева», он играл в составе команды 15 сезонов. Также спортсмен выступал за сборную СССР и выиграл юниорский чемпионат Европы 1984 года. Как тренер Полозов работал во второй команде уфимского клуба, руководил командой Молодежной хоккейной лиги «Толпар», тренировал нефтекамский «Торос» и выиграл с ним Кубок Братины (ныне Кубок Петрова).

Ранее в возрасте 86 лет умер тренер по велоспорту Валентин Лобовицкий, пишет RT.

