В Подмосковье каршеринг врезался в фуру, погибли два человека

Автомобиль каршеринга врезался в грузовик в Ленинском городском округе Московской области, есть жертвы. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла на 1-м километре автодороги Юго-Восточная хорда около 07.30.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем каршеринга марки Skoda, при движении из Москвы в область совершил наезд на стоящую на обочине... грузовую автомашину "Камаз"», - указали правоохранители.

На месте ДТП скончались водитель и пассажир легкового авто. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства инцидента.

