В Подмосковье каршеринг врезался в фуру, погибли два человека
Автомобиль каршеринга врезался в грузовик в Ленинском городском округе Московской области, есть жертвы. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла на 1-м километре автодороги Юго-Восточная хорда около 07.30.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем каршеринга марки Skoda, при движении из Москвы в область совершил наезд на стоящую на обочине... грузовую автомашину "Камаз"», - указали правоохранители.
На месте ДТП скончались водитель и пассажир легкового авто. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее в Курганской области подросток за рулем Nissan Tiida не справился с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась. Пострадали сам несовершеннолетний и его пассажир, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru