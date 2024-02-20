«Не только для молодежи»: Россияне стали осознаннее подходить к татуировкам
После бума на тату, который наблюдался пару лет назад, люди реже обращаются в салоны, при этом более тщательно выбирают мастеров, сказала НСН администратор студии «Тату Мания» Виктория Павловская.
Повальная мода на татуировки прошла, однако россияне по-прежнему обращаются к этой услуге, при этом чаще выбирают для себя проверенных мастеров, заявила в интервью НСН администратор студии «Тату Мания» Виктория Павловская.
«Клиентов в тату-салонах стало меньше, чем несколько лет назад, когда был бум. Но люди более избирательны, выбирают студии за качество, безопасность. Сегодня разумно подходят к татуировке. К нам приходят клиенты от 20 лет и старше, в основном в возрасте 20, 35, 50 лет. Часто делают тату до 20 лет, остаются недовольны качеством и потом более внимательно выбирают салоны», - рассказала она.
Собеседница НСН также отметила, что стоимость татуировки несколько увеличилась, однако клиенты готовы платить за качественную услугу.
«Мастера нашей студии продолжают использовать импортные краски, отдают предпочтение американским маркам. За последние годы рынок покинули фирмы, специализирующиеся на средствах для стерилизации инструментов, но есть прекрасные российские аналоги. Стоимость татуировок за годы немного изменилась, но все постоянно дорожает, даже яйца и курица, как мы выяснили. Татуировка – недешевое удовольствие, но играет роль и соотношение цены и качества», - заключила она.
Ранее старший научный сотрудник Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук Иван Гринько заявил, что если раньше татуировки были отличием военных, моряков или маргиналов, то сегодня они стали частью городской культуры. При этом около 75% посетителей тату-салонов – женщины, напоминает «Радиоточка НСН».
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