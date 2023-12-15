У советника президента Аргентины нашли тюремную татуировку на русском
Журналисты нашли у советника нового президента Аргентины Хавьера Милея Сантьяго Капуто татуировку на русском языке с ошибками, сообщило издание Noticas.
В соцсетях появилось фото Капуто, где видна татуировка на предплечье с фразой: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж». Журналисты отметили, что советник Милея хорошо понимает смысл фразы и считает ее антикоммунистической.
При этом издание утверждает, что Капуто обнаружил эскиз в списке российских тюремных татуировок и решил сделать себе. Книгу с изображениям наколок ему подарил друг.
Крайне правый политик Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Он объявил о радикальных мерах для спасения экономики и предупредил, что в ближайшее время ситуация ухудшится, но затем наметится улучшение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru