У советника президента Аргентины нашли тюремную татуировку на русском

В соцсетях появилось фото Капуто, где видна татуировка на предплечье с фразой: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж». Журналисты отметили, что советник Милея хорошо понимает смысл фразы и считает ее антикоммунистической.

При этом издание утверждает, что Капуто обнаружил эскиз в списке российских тюремных татуировок и решил сделать себе. Книгу с изображениям наколок ему подарил друг.

Крайне правый политик Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Он объявил о радикальных мерах для спасения экономики и предупредил, что в ближайшее время ситуация ухудшится, но затем наметится улучшение, передает «Радиоточка НСН».

