Тату-мастер раскритиковал рисунок на груди Моргенштерна
Тату-мастер Михаил Федосеев заявил, что татуировка на груди рэпера Моргенштерна не отличается «ни композицией, ни качеством», сообщает NEWS.ru.
По его мнению, данный рисунок напоминает «партак кухонно-подвального уровня», который может быть назван пропагандой только в зависимости «от поведения носителя».
«Не знаю, как насчёт пропаганды, и может ли татуировка являться таковой, но изображён явно не лопух и не папоротник», - заключил Федосеев.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полиция Набережных Челнов провела проверку и приняла решение о возбуждении против Моргенштерна дела, так как лингво-ботаническая экспертиза, выполненная специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, установила, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.
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