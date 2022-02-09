Тату-мастер раскритиковал рисунок на груди Моргенштерна

По его мнению, данный рисунок напоминает «партак кухонно-подвального уровня», который может быть назван пропагандой только в зависимости «от поведения носителя».

«Не знаю, как насчёт пропаганды, и может ли татуировка являться таковой, но изображён явно не лопух и не папоротник», - заключил Федосеев.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полиция Набережных Челнов провела проверку и приняла решение о возбуждении против Моргенштерна дела, так как лингво-ботаническая экспертиза, выполненная специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, установила, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.

