Половина россиян заявила о нехватке времени на отдых

Более 35% работающих участников исследования признались, что у них нет времени на полноценный отдых от работы. Доля мужчин и женщин в этой категории почти одинакова — 36,4% и 34,3% соответственно.

Еще 14,1% опрошенных заявили, что они не работают, но множество домашних дел не дает им хорошо отдыхать (20,1% женщин и 7,5% мужчин).

Кроме того, более половины респондентов (53,3%) рассказали о стрессе, который они время от времени испытывают в повседневной жизни. А 23,8% опрошенных считают, что испытывают стресс почти всегда.

Ранее Фонд общественного мнения (ФОМ) выяснил, что почти половина россиян (49%) не чувствует уверенности в завтрашнем дне, передает Ura.ru. 68% уверены, что сейчас не лучшее время для планирования будущего. Э

