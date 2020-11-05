Половина россиян заявила о нехватке времени на отдых
Почти половина россиян — 49,5% — заявили, что у них недостаточно времени на качественный отдых после работы или выполнения всех домашних дел. Таковы результаты совместного исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
О том, что времени на отдых не хватает заявили не только работающие респонденты, но и тем, кто ведет домашнее хозяйство.
Более 35% работающих участников исследования признались, что у них нет времени на полноценный отдых от работы. Доля мужчин и женщин в этой категории почти одинакова — 36,4% и 34,3% соответственно.
Еще 14,1% опрошенных заявили, что они не работают, но множество домашних дел не дает им хорошо отдыхать (20,1% женщин и 7,5% мужчин).
Кроме того, более половины респондентов (53,3%) рассказали о стрессе, который они время от времени испытывают в повседневной жизни. А 23,8% опрошенных считают, что испытывают стресс почти всегда.
Ранее Фонд общественного мнения (ФОМ) выяснил, что почти половина россиян (49%) не чувствует уверенности в завтрашнем дне, передает Ura.ru. 68% уверены, что сейчас не лучшее время для планирования будущего. Э
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