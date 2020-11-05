В АТОР напомнили МИД РФ о праве россиян на отдых
Исполнительный директор АТОР прокомментировала в эфире НСН призыв МИД РФ отложить поездки за рубеж.
Россиянам стоит отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия с конца марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, полеты стали возобновляться лишь в августе.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН отреагировала на позицию внешнеполитического ведомства, напомнив о конституционном праве на отдых.
«Мы, безусловно, с понимание относимся к позиции МИД по поводу принятия решения о поездках за рубеж. Вместе с тем, надо признать, что отдых - конституционное право российского гражданина. Он обязателен, особенно, в нынешних обстоятельствах», - сказала она.
Ранее российские туристы рассказали, где бы они хотели встретить Новый год. В результате исследования сервиса OneTwoTrip выяснилось, что 69% из опрошенных хотели бы отправиться в путешествие, причем две трети – за границу.
Такое же количество участников опроса отметили, что во время тура хотели бы жить на природе, остальные заявили, что их привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера. При этом почти все опрошенные – 94% - хотели бы отправиться в поездку в компании родных и близких.
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