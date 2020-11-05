В АТОР напомнили МИД РФ о праве россиян на отдых

Ранее российские туристы рассказали, где бы они хотели встретить Новый год. В результате исследования сервиса OneTwoTrip выяснилось, что 69% из опрошенных хотели бы отправиться в путешествие, причем две трети – за границу.

Такое же количество участников опроса отметили, что во время тура хотели бы жить на природе, остальные заявили, что их привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера. При этом почти все опрошенные – 94% - хотели бы отправиться в поездку в компании родных и близких.

