Разработчики компьютерной серии S.T.A.L.K.E.R. остановят продажи для россиян

Украинская студия GSC Game World, которая разработала серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию пользователям России. Об этом компания заявила на своей странице «ВКонтакте».

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Отмечается, что физические издания «не будут доступны даже для тех, кто осуществил предзаказ». Так, для возврата средств компания рекомендовала обращаться в магазины, где покупатель оформлял заказ, или в техническую поддержку платежной системы.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыРоссия
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