Разработчики компьютерной серии S.T.A.L.K.E.R. остановят продажи для россиян
Украинская студия GSC Game World, которая разработала серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию пользователям России. Об этом компания заявила на своей странице «ВКонтакте».
Отмечается, что физические издания «не будут доступны даже для тех, кто осуществил предзаказ». Так, для возврата средств компания рекомендовала обращаться в магазины, где покупатель оформлял заказ, или в техническую поддержку платежной системы.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- В Московской области отменили ношение масок и социальную дистанцию
- Депутат Кирьянов: YouTube находится в шаге от блокировки
- Джонсон предрек «трудные времена» для Запада из-за отказа от российских энергоносителей
- СМИ сообщили о намерении помощника Байдена провести разговор с Патрушевым
- СМИ: Белоусов поручил разобраться с ростом цен на сахар
- Южная Корея направит Украине нелетальные военные материалы
- В аварии с «КамАЗом» в Новосибирске погибли три человека
- Антонов: Многие западные СМИ выставляют Россию агрессором
- Зеленский: Для малого бизнеса вводится добровольная уплата единого налога
- В США заявили об уничтожении Байденом страны антироссийскими санкциями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru