Разработчики компьютерной серии S.T.A.L.K.E.R. остановят продажи для россиян

Отмечается, что физические издания «не будут доступны даже для тех, кто осуществил предзаказ». Так, для возврата средств компания рекомендовала обращаться в магазины, где покупатель оформлял заказ, или в техническую поддержку платежной системы.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, уходящие компании являются врагами для самих себя.

