«Доверие подорвано»: Разработчик сайта Кремля назвал сроки восстановления RuTubе

Разработчик сайта Кремля Артем Геллер призвал повысить уровень ответственности за утечку персональных данных пользователей сети в России.


Rutubе могут восстановить за одну-две недели, но пока неизвестно, получится ли это сделать полностью, к тому же, возможно, данные пользователей сайта вскрылись из-за его сотрудников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер.

Ранее видеохостинг Rutube привлек Positive Technologies для устранения последствий кибератаки, которая случилась 9 мая. По мнению Геллера, то, что сайт до сих пор не работает, «сильно убивает» доверие россиян к нему.

Rutube вторые сутки не работает после кибератаки

«Другой вопрос, что Rutube не набрал той популярности, чтобы стать мейнстримом для блогеров, пользователей. Поэтому сейчас, наверно, такая ситуация не очень значительна, даже в плане доверия. Пока неизвестно, как скоро удастся восстановить работу Rutube. Но обычно удалить все – очень затруднительно, потому что удаление такого количества информации занимает очень много времени, да и копии сервиса всегда есть и у разработчиков, и на дополнительных серверах. Я думаю, что восстановление Rutube займет неделю-две. Вопрос: "В каком объеме восстановится?" Может быть, в полном или с утратой каких-нибудь данных», - отметил он.

При этом разработчик сайта Кремля призвал российских пользователей опасаться утечки данных в сети.

Хакеры взломали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»

«Это уже далеко не первый случай. Недавно еще большая история была с «Яндек.Едой», потому что это более массовый сервис. Для решения такой проблемы нужно, чтобы компании предпринимали большие усилия в направлении защиты персональных данных пользователей. И со стороны государства, конечно, нужны более радикальные меры. Потому что, например, «Яндек.Еде» за утечку данных пользователей был назначен штраф в размере всего то ли 30, то 60 тысяч рублей. Конечно, это совсем не стимулирует серьезно заниматься безопасностью, особенно сейчас, когда все эти взломы происходят изнутри компаний сотрудниками, как это было в «Яндексе», «Ленте.ру», и как, скорее всего, произошло в Rutube», - заключил Геллер.

«Невозможно отказаться!»: BadComedian не нашел в России достойной альтернативы YouTube

9 мая Rutube подвергся самой мощной кибератаке в своей истории. При этом хакерам не удалось получить доступ к видеоархиву, вся библиотека сохранена на сервисе. На момент написания материала сайт видеохостинга все еще не работал.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на российские платформы.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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