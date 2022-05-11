«Доверие подорвано»: Разработчик сайта Кремля назвал сроки восстановления RuTubе

Rutubе могут восстановить за одну-две недели, но пока неизвестно, получится ли это сделать полностью, к тому же, возможно, данные пользователей сайта вскрылись из-за его сотрудников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер.

Ранее видеохостинг Rutube привлек Positive Technologies для устранения последствий кибератаки, которая случилась 9 мая. По мнению Геллера, то, что сайт до сих пор не работает, «сильно убивает» доверие россиян к нему.