Rutube вторые сутки не работает после кибератаки
Видеохостинг Rutube более суток остается недоступным после кибератаки, специалисты восстанавливают базы на части серверов. Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса.
Накануне стало известно, что Rutube подвергся самой мощной кибератаке за всю свою историю. В то же время хакерам не удалось получить доступ к видеоархиву, вся библиотека сохранена на сервисе.
«Восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела», — подчеркнули в Rutube, добавив, что сейчас продолжается восстановление сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов.
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