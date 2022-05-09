Хакеры взломали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»

В результате массированной атаки клиенты ряда сервисов, в том числе, МТС, НТВ+, «Ростелеком», Wink и других, увидели бегущие строки с антивоенными надписями.

Также была затронута и телевизионная программа передач в «Яндексе», где в расписании эфира «Первого канала» и «России 1» были размещены тексты с критикой спецоперации ВС РФ на Украине.

Кроме того, продолжительной кибератаке в ночь на 9 мая подвергся Rutube. В пресс-службе видеохостинга отметили, что этот инцидент «стал самым сильным по мощности», в результате доступ к платформе был потерян, специалисты работают над восстановлением.

Ранее хакеры атаковали ряд сайтов крупных российских ведомств, в том числе МВД, ФССП, ФСИН, Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата, сообщает Ura.ru.

