Хакеры взломали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»
Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) в своём Telegram-канале заявила, что в ночь на 9 мая хакерами были взломаны электронные программы передач некоторых операторов платного телевидения.
В результате массированной атаки клиенты ряда сервисов, в том числе, МТС, НТВ+, «Ростелеком», Wink и других, увидели бегущие строки с антивоенными надписями.
Также была затронута и телевизионная программа передач в «Яндексе», где в расписании эфира «Первого канала» и «России 1» были размещены тексты с критикой спецоперации ВС РФ на Украине.
Кроме того, продолжительной кибератаке в ночь на 9 мая подвергся Rutube. В пресс-службе видеохостинга отметили, что этот инцидент «стал самым сильным по мощности», в результате доступ к платформе был потерян, специалисты работают над восстановлением.
Ранее хакеры атаковали ряд сайтов крупных российских ведомств, в том числе МВД, ФССП, ФСИН, Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата, сообщает Ura.ru.
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