«В основе рейтинга лежит так называемый TOPSIS – один из методов мультикритериального анализа. Смысл в том, что мы взяли три важнейший показателя – это уровень транспортного риска (количество погибших на 10 тысяч автомобилей), уровень социального риска (количество погибших на 100 тысяч населения) и тяжесть последствий ДТП (процент погибших от общего количества пострадавших) и попытались взвесить эти показатели и присвоить каждому региону ранг от первого до последнего. После этого мы поняли, какой регион какой ранг занимает по состоянию за 2024 год. Для каждого года рейтинг строится отдельно. Ценность в том, что мы сравниваем один регион с другими регионами. То есть если по всей стране произошло ухудшение показателей, а в нашем регионе не изменилось, мы, возможно, займем в этом рейтинге место повыше», - рассказал он.

Ранее заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН рассказал, что лидером в рейтинге БДД за 2024 год стала Чеченская Республика, а Орловская область, Алтайский край и Самарская область заняли первые строчки по уровню развития транспортной сети.

