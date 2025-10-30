Песков: Продвижений по теме ДСНВ со стороны Вашингтона нет

Каких-либо субстантивных предложений по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) со стороны США не было. Об этмо заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ

Также он отметил, что вопрос возможного продления ДСНВ не связан с испытаниями новейшего оружия.

«Всё-таки это темы чуть-чуть разные», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на положительный ответ от США на предложение по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
