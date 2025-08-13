Специальные цветовые накладки для ремня безопасности будут неудобны для водителей, а иначе выделить их для инфракрасных камер пока невозможно технически, объяснил в беседе с НСН рассказал разработчик ГОСТа дорожных камер Григорий Шухман.

МВД России предложило прописать в законе запрет на продажу заглушек для ремней безопасности, а также закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности, пишет ТАСС. В Научном центре безопасности дорожного движения отметили, что сейчас камеры могут по ошибке оштрафовать автомобилиста за непристегнутый ремень, если его не видно из-за складок одежды, или он сливается с ней по цвету. Шухман объяснил, почему камера ошибается.

«Что касается ремней, проблема есть как в дневное время, так и в вечернее, поскольку ремни могут быть не только черные, но и светлые. Ночью дела еще хуже, ночная камера смотрит не в видимом диапазоне света, а в инфракрасном, чтобы не слепить водителей в момент съемки. И, соответственно, важно, какая отражательная способность ремня именно в инфракрасном спектре прожектора и камеры. И когда водители получают ночные штрафы, там видно, что одежда сливается по цвету с ремнем. К сожалению, какой-то статистики ошибок, числа отмены по жалобам водителей МВД не ведет, как они мне однажды ответили», - рассказал он.