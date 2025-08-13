«Платная функция»: Как заставить дорожные камеры видеть пристегнутые ремни
Цветные накладки для ремня безопасности - неудобное решение для водителя, заявил НСН Григорий Шухман.
Специальные цветовые накладки для ремня безопасности будут неудобны для водителей, а иначе выделить их для инфракрасных камер пока невозможно технически, объяснил в беседе с НСН рассказал разработчик ГОСТа дорожных камер Григорий Шухман.
МВД России предложило прописать в законе запрет на продажу заглушек для ремней безопасности, а также закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности, пишет ТАСС. В Научном центре безопасности дорожного движения отметили, что сейчас камеры могут по ошибке оштрафовать автомобилиста за непристегнутый ремень, если его не видно из-за складок одежды, или он сливается с ней по цвету. Шухман объяснил, почему камера ошибается.
«Что касается ремней, проблема есть как в дневное время, так и в вечернее, поскольку ремни могут быть не только черные, но и светлые. Ночью дела еще хуже, ночная камера смотрит не в видимом диапазоне света, а в инфракрасном, чтобы не слепить водителей в момент съемки. И, соответственно, важно, какая отражательная способность ремня именно в инфракрасном спектре прожектора и камеры. И когда водители получают ночные штрафы, там видно, что одежда сливается по цвету с ремнем. К сожалению, какой-то статистики ошибок, числа отмены по жалобам водителей МВД не ведет, как они мне однажды ответили», - рассказал он.
Однако, по словам Шухмана, чтобы сделать ремень контрастным, накладка не подойдет, так как каждый раз снимать и одевать ее неудобно, а убираться автоматически вместе с ремнем ей просто некуда.
«Желательно как-то обеспечить контрастность ремня к одежде. Но проблема в том, что обратной силы закон иметь не будет. У нас есть десятки миллионов транспортных средств, на которых ремни уже есть те, которые есть, и если примут норматив, то он будет действовать только для новых машин. Что касается накладок на ремень, то надо понимать, что ремень не статичен, на новых машинах он самоубирающийся. Эта накладка будет ездить туда-сюда, потому что пряжка ремня, которая заходит в защелку, подтягивается к самому гнезду в стойке двери, и там некуда деться накладке. А каждый раз это все пристегивать тоже не выход», - отметил Шухман.
Собеседник НСН уточнил, что сегодня практически все новые камеры могут фотографировать наличие или отсутствие ремня, однако это платная функция.
«Практически все более-менее новые камеры имеют функцию распознавания ремня. А дальше вопрос в том, готовы ли местные органы власти платить за нее, потому что никто даром ее поставлять не будет», - подытожил он.
Ранее стало известно, что российские таксисты будут проходить обязательные медицинский и технический осмотр под камерой наблюдения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
