Врачи поддержали экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Главы московских поликлиник рассказали о процедуре диагностики коронавируса для учащихся.
Главный врач Детской городской поликлиники №15 Ольга Щукина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала использование экспресс-тестов в школах.
«Экспресс-тесты существуют давно, мы их использовали в течение длительного времени. Они достоверны, разночтения составляют порядка двух процентов, о чем свидетельствует и мировой опыт, поэтому мы можем на них полагаться в рамках предварительной диагностики COVID-19. Такие тесты используются во всем мире, и в Москве, как в городе, использующем передовые технологии, этот метод также применяется. Практика показывает, что абсолютно все люди могут произвести забор теста. Мягкая палочка, снабженная ватным тампоном, довольно спокойно вводится в полость носа и в ротоглотку. В школе это могут сделать и сами дети старше 15 лет, и родители, и педагоги, и медсестра», - пояснила врач.
По словам главврача, результаты экспресс-теста позволят быстро прервать цепочку заражений коронавирусом.
«Если результат окажется положительным, то ребенка выведут из класса в конференц-зал или в изолятор и моментально оповестят родителей, которые заберут ребенка домой. Ребенок старше 15 лет может самостоятельно покинуть школу. Затем педагог передает информацию в поликлинику по месту жительства ребенка. Там вызов передается врачу ковидной бригады, который уже на дому делает повторный ИХА-тест, а также ПЦР-тест, проводит клинический осмотр: тщательно осматривает носоглотку, кожные покровы ребенка, прослушивает дыхание. Это позволяет поставить диагноз. Если быстрый ИХА-тест положительный, то это расценивается как инфицированность COVID-19. Родители оповещаются, и всей семье, которая окружает ребенка, также делаются эти тесты, чтобы предотвратить распространение вируса. Если заболевание не подтверждается, то ребенок может посещать школу», - подытожила Щукина.
В свою очередь, главный врач Детской городской поликлиники №58 Татьяна Кижеватова опровергла версию, согласно которой дети не болеют коронавирусом.
«Дети стали болеть чаще в 2,5 раза за последние месяцы, достаточно много госпитализаций. Тем более у детей большой круг общения, даже если они переносят бессимптомно, то они все равно ходят на кружки, на секции, могут принести это заболевание домой. Экспресс-тестирование нужно, чтобы разорвать этот круг бессимптомного носительства и распространения инфекции. По результатам тестов мы «подозрительного» ребенка более тщательно обследуем и узнаем, заболел ли он и надо ли накладывать карантин на класс или нет. Меры, принятые в Москве, беспрецедентные и очень важные», - отметила Кижеватова.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в пресс-центре НСН заявил, что детская вакцина от коронавируса будет сохранять защитную функцию, но реактогенность препарата будет значительно меньше.
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