Только онлайн! Вирусолог предостерёг от визитов переписчиков по домам

Согласно данным Росстата, около 80% переписчиков имеют иммунитет к коронавирусной инфекции - либо переболели, либо вакцинированы. Однако Сергей Нетёсов уверен, что такой общей информации явно недостаточно.

«Когда переписчик привился, чем он привился, проверял антитела или нет, был ли он в контакте с заболевшим последние пять дней или нет. От этого всего зависит: может он быть источником инфекции или не может», - подчеркнул член-корреспондент РАН.

На случай заражения COVID-19 для переписчиков предусмотрены страховые выплаты. Кроме того, их будут информировать о квартирах, где есть заразившиеся коронавирусом, чтобы они могли туда не приходить. Соответствующие данные Росстат будет регулярно получать от органов Минздрава и Роспотребнадзора.

