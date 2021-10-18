Только онлайн! Вирусолог предостерёг от визитов переписчиков по домам
Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил как Всероссийская перепись населения может усугубить ситуацию с коронавирусом.
Визит переписчиков по домам россиян однозначно увеличит риски заражения коронавирусом. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
«Лучше всего перепись максимально провести в онлайн формате», - подчеркнул эксперт.
Переписчики начали сегодня ходить по квартирам граждан в рамках Всероссийской переписи населения. Она стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это, в частности, первая цифровая перепись в стране: любой житель сможет пройти процедуру самостоятельно на портале «Госуслуги», на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
Согласно данным Росстата, около 80% переписчиков имеют иммунитет к коронавирусной инфекции - либо переболели, либо вакцинированы. Однако Сергей Нетёсов уверен, что такой общей информации явно недостаточно.
«Когда переписчик привился, чем он привился, проверял антитела или нет, был ли он в контакте с заболевшим последние пять дней или нет. От этого всего зависит: может он быть источником инфекции или не может», - подчеркнул член-корреспондент РАН.
На случай заражения COVID-19 для переписчиков предусмотрены страховые выплаты. Кроме того, их будут информировать о квартирах, где есть заразившиеся коронавирусом, чтобы они могли туда не приходить. Соответствующие данные Росстат будет регулярно получать от органов Минздрава и Роспотребнадзора.
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