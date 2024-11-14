«Не смешивать!»: Объединение журфака и филфака назвали вредоносным
Филфак и журфак - совершенно разные направления, объединять их в один факультет точно не нужно, сказал НСН Павел Гусев.
Председатель Союза журналистов Москвы, главред "МК" Павел Гусев, говоря в эфире НСН о предложении объединить филологический факультет с факультетом журналистики в университетах, призвал не смешивать то, что кажется близким, но таковым не является.
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев ранее заявил, что️ Минобрнауки РФ обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах. По его словам, филологи такое предложение поддерживают. Гусев отметил, что в рамках дискуссии большая часть присутствующих высказались против объединения филфака и журфака.
«Я сегодня присутствовал на интереснейшей дискуссии по этой теме. Абсолютное большинство присутствующих высказались, что это абсолютно разные направления. Филология изучает язык, а журналист изучает жизнь. И зачастую журналистский язык бывает очень богатый и очень интересный, неожиданный. Филология и журналистика - абсолютно разные вещи. Это также, как обязать тележурналистов изучать то, как сигнал с башни доходит до зрителей или слушателей. Нельзя смешивать то, что не смешивается, хотя кажется, что это рядом. Это абсолютно разные науки и абсолютно разные профессии и специальности», - отметил Гусев.
В свою очередь писатель Денис Драгунский указала на явные минусы возможного объединения двух факультетов.
«Я считаю, что объединять их не стоит. Когда-то журфак был кафедрой на филфаке, потом появился факультет журналистики. А МГИМО когда-то был просто кафедрой международных отношений на историческом факультете. Не надо журфак объединять с филфаком, ведь в таком случае программа филфака упростится, а программа журфака бессмысленно отяготится. Например, журналистам совершенно не нужны сведения по сравнительному историческому языкознанию, по структурной лингвистике. Обойдутся! Журналистам нужно просто знать русскую культуру и русский язык, иметь профессиональные навыки. А если мы начнем упрощать программу филфак, ориентируясь на то, что журналистам это не нужно, то тогда, соответственно, подготовка филологов-профессионалов просто рухнет», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в случае отсутствия в том или ином университете факультета журналистики можно рассмотреть вариант создания кафедры журналистики на факультете филологии.
«Если говорить о создании кафедры журналистики на филологическом факультете, то я бы руководствовался опытом медвузов. У нас же нельзя сразу поступить на психиатра, нужно отучиться несколько общих лет, пройти общую программу, а на четвертом курсе начинается разделение. И вот, например, на третьем курсе, получив базовые филологические знания, студент мог бы пойти на кафедру журналистики. Туда можно отправлять легких, любопытных, способных к сочинительству студентов, которые не хотят рассматривать старинные манускрипты. Создание кафедры журналистики на филфаке возможно только в тех университетах, где нет отдельного факультета журналистики», - заключил Драгунский.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН заявил, что дефицит учителей в России оценивается в 250 тысяч человек.
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