«Не смешивать!»: Объединение журфака и филфака назвали вредоносным

По его словам, в случае отсутствия в том или ином университете факультета журналистики можно рассмотреть вариант создания кафедры журналистики на факультете филологии.

«Если говорить о создании кафедры журналистики на филологическом факультете, то я бы руководствовался опытом медвузов. У нас же нельзя сразу поступить на психиатра, нужно отучиться несколько общих лет, пройти общую программу, а на четвертом курсе начинается разделение. И вот, например, на третьем курсе, получив базовые филологические знания, студент мог бы пойти на кафедру журналистики. Туда можно отправлять легких, любопытных, способных к сочинительству студентов, которые не хотят рассматривать старинные манускрипты. Создание кафедры журналистики на филфаке возможно только в тех университетах, где нет отдельного факультета журналистики», - заключил Драгунский.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН заявил, что дефицит учителей в России оценивается в 250 тысяч человек.

