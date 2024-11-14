Россия выделит 4816 бюджетных мест в вузах для студентов из Африки

Россия в 2025-2026 учебном году выделит в своих вузах 4816 бюджетных мест для студентов из Африки. Об этом сообщил замглавы Россотрудничества Кирилл Богомолов, передает РИА Новости.

По его словам, квоты для африканских стран увеличиваются.

«В 2024-2025 учебном году суммарно было выделено 4746 бюджетных мест, а в 2025-2026 году выделено 4816 мест», — указал Богомолов.

Крупнейшими бенефициарами квоты стали Египет, Алжир, Ангола, Мали, Чад, Конго, Нигерия, Замбия, Гвинея, Бенин, Зимбабве. Как отметил Богомолов, в государствах Африки отмечают важность того, чтобы студенты после учебы «не просто оставались в России и искали там работу», но «учились для своей страны».

Ранее в России установили отдельную квоту в 10% для приема участников специальной военной операции и их детей на бесплатное обучение в вузы, напоминают Известия.

