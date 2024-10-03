Фальков: Изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут к 2025 году
Изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут к 2025 году, но лишь частично, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Он отметил, что было принято решение вводить изменения поэтапно, основная часть придется на 2026 год. К этому времени он анонсировал «существенные новации».
Ранее Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни вступительных испытаний (ВИ), по которым в вузы можно поступить на ту или иную специальность. В частности, вузы смогут назначить физику как ВИ-2 по 138 специальностям (сейчас предмет обязателен для пяти, связанных с фундаментальной наукой). Кроме того, будущим учителям-«профильникам» потребуется сдать ЕГЭ по предмету, который они планируют преподавать.
Об изменениях вступительных испытаний в вузы можно было предупредить заранее, однако у Минобрнауки есть свои мотивы для спешки – в экономике остро не хватает квалифицированных инженерных кадров и учителей, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru