Фальков: Изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут к 2025 году

Изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут к 2025 году, но лишь частично, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он отметил, что было принято решение вводить изменения поэтапно, основная часть придется на 2026 год. К этому времени он анонсировал «существенные новации».