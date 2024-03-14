Богослов призвал к «цифровому воздержанию» в Великий пост

Богослов пояснил, что современный человек по большей части находится в цифровом пространстве, и складывается ощущение, что настоящая жизни находится «за экраном». При этом одна из задач поста – «вернуть нас в реальность». По мнению Великанова, во время поста необходимо «ограничить собственное присутствие в интернет-пространстве» и «обрести высокий иммунитет к этой цифровой заразе».

Как утверждает Великанов, ограничить себя в сидении в соцсетях и в потоке новостей сложнее, чем в еде.

Великий пост в этом году у православных начнется 18 марта и продлится до 4 мая.

