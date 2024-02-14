Врач рассказал, как избежать паралича желудка

По словам эксперта, желудок способен растянуться до 10 литров. В этом случае у человека пропадает рвотный рефлекс, вместе с тем нарушается и моторная функция. Пища не может двигаться по желудочно-кишечному тракту и образуется затор. Чтобы предотвратить негативные последствия, следует избегать переедания и съедать примерно 300 граммов пищи за один прием.

При сохранении чувства голода после привычного приема пищи, врач посоветовал переждать несколько часов прежде чем поесть еще раз.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в разговоре с «Радиоточкой НСН» призвала воздержаться от переедания в ходе ужина в честь Дня всех влюбленных. По ее словам, чрезмерное употребление пищи может сбить романтический настрой.

