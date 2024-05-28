«Размытое понятие»: Наказание за опасное вождение не успокоит хулиганов на дорогах
Кадры с видеорегистратора помогут доказать факт опасного вождения, но это не «остудит» головы хулиганов на дорогах, заявил НСН Виктор Похмелкин.
На практике будет очень сложно доказать факт опасного вождения, так как надо будет убедить всех, что человек совершил несколько опасных маневров, создав угрозу для других участников дорожного движения, сказал НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Кабмин одобрил законопроект, устанавливающий ответственность за опасное вождение, сообщает «Коммерсант». Эксперты отмечают, что уже восемь лет складывается парадоксальная ситуация, когда в ПДД есть прямой запрет на агрессивную манеру езды, а в КоАП за данные действия санкций нет. Похмелкин предрек проблемы с доказательством факта опасного вождения.
«Это понятие определено через перечисление отдельных видов нарушений, определение «опасной езды» нечеткое. Туда попадает и опасное перестроение, и ряд других, за которые уже установлена ответственность. На практике доказать подобное очень трудно, так как надо будет доказать, что человек совершил несколько таких маневров, создавая при этом угрозу для других участников дорожного движения. Я думаю, что по поводу применения этой нормы будут постоянные споры. У нас сегодня более 90% нарушений ПДД фиксируются видеокамерами. Здесь возникнут еще проблемы, так как непонятно, как она будет фиксировать «опасное вождение». Что касается сотрудников ГИБДД, то им тоже это все выявлять и доказывать будет непросто. Обычно ограничиваются конкретным нарушением. Выехал на встречную полосу – поймали, нарушил правила разметки – поймали, а вот какое-нибудь опасное перестроение зафиксировать очень трудно, ведь формально нарушение может быть не допущено, а реально – была угроза участникам дорожного движения», - сказал собеседник НСН.
По его словам, необходимо не ужесточать наказание, а обеспечить его неотвратимость.
«Теоретически кадры с видеорегистратора могут послужить причиной для возбуждения дела, но вот будут ли его возбуждать – это другой вопрос. Ситуация облегчается тем, что за каждое отдельное нарушение, входящее в понятие «опасное вождение», предусмотрено наказание. Охладить головы хулиганов на дорогах сможет неотвратимость наказания, а не его суровость», - отметил эксперт.
Ранее Похмелкин в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что ужесточение наказания за управление автомобиля без номеров не избавит от проблемы, поскольку сегодня в стране недостаточно профилактических мер контроля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гросси и Лихачев признали невозможным перезапуск Запорожской АЭС
- СМИ: Продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с музыкантом Макаревичем
- Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей
- «Хитрый шаг»: Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену
- Премьер Словакии Фицо идет на поправку
- «Американский подход»: Аграрии разошлись в подсчете убытков от заморозков
- Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
- Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России
- На российском рынке появится более 10 новых автомобильных брендов
- «Подъемники» в Великом Новгороде: «НАШЕ Радио» едет на фест «Новое движение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru