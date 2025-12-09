Профсоюзы просят по-новому рассчитывать МРОТ

Всеобщая конфедерация профсоюзов настаивает на переходе от прожиточного минимума, определяющего границу бедности, к минимальному потребительному бюджету (МПБ), который гарантирует нормальный уровень жизни. Цифры демонстрируют серьёзный разрыв между действующим подходом и предложением. Если запланированный на 2026 год МРОТ — 27 093 рубля, то рассчитанный профсоюзами МПБ для этого года почти 60 тысяч рублей.

Эта сумма включает более широкий набор благ: питание дома и за его пределами, интернет, связь и другие услуги. Позиция Минтруда остаётся сдержанной. В ведомстве сослались на Конституцию и отметили, что МРОТ и так стабильно увеличивается, опережая рост цен, и достиг 48% от медианной заработной платы по стране.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей с 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

