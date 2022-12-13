Жалуйтесь товарищу Маску: Разблокировку Twitter в период спецоперации назвали невозможной
Соцсеть могла бы удалить все необходимые материалы, на которые указал Роскомнадзор, однако вряд ли это приблизит разблокировку, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко.
Роскомнадзор вряд ли разблокирует Twitter, пока идет спецоперация на Украине, однако нужно помнить, что соцсеть заблокировали не только за экстремистские материалы, но и за детскую порнографию, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
Накануне депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки. Он отметил, что в связи со меной владельца политика социальной сети уже начала меняться. Герман Клименко отметил, что депутату стоило обратиться не к Роскомнадзору, а к Илону Маску.
«Социальная сеть Twitter не пользуется особой популярностью в России, хотя у нас есть несколько активных пользователей. Надо вспомнить, за что заблокировали Twitter. Его заблокировали не только за экстремистские материалы, но и за детскую порнографию. Насколько я помню, было предъявлено пять-шесть тысяч объектов, которые были идентифицированы Роскомнадзором как детская порнография, из них была удалена половина. В случае Twitter достаточно исполнения решения Роскомнадзора. Если они исполнят все требования по удалению ссылок или Роскомнадзор убедится, что этих ссылок нет, Twitter будет автоматически разблокирован. В этом случае депутату правильно будет написать Маску, чтобы Twitter исполнил решение Роскомнадзора. Но в текущей обстановке разблокировка вряд ли возможна, пока идет спецоперация», - сказал Клименко.
В свою очередь генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН также отметил, что пока Россия проводит спецоперацию, о разблокировке Twitter вряд ли может идти речь. По его словам, разблокировка соцсети возможна лишь «в перспективе».
«Пока говорить о разблокировке рано. В любом случае, несмотря на то, что происходят очевидные изменения в позиции Twitter после приобретения компании Илоном Маском, в России еще не наступил тот период, когда было бы видно, что не будет никаких вариантов, связанных с размещением недостоверной информации. Поэтому это определенным образом будет возможно в перспективе, но не сейчас. Twitter проигрывал по доли рынка Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), поэтому его влияние на рынок гораздо меньше, чем в тех же США. Но там достаточно большое количество людей, поэтому необходимо также с этим считаться», - добавил Кусков.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter на территории России 4 марта. В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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