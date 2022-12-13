Жалуйтесь товарищу Маску: Разблокировку Twitter в период спецоперации назвали невозможной

Накануне депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки. Он отметил, что в связи со меной владельца политика социальной сети уже начала меняться. Герман Клименко отметил, что депутату стоило обратиться не к Роскомнадзору, а к Илону Маску.

«Социальная сеть Twitter не пользуется особой популярностью в России, хотя у нас есть несколько активных пользователей. Надо вспомнить, за что заблокировали Twitter. Его заблокировали не только за экстремистские материалы, но и за детскую порнографию. Насколько я помню, было предъявлено пять-шесть тысяч объектов, которые были идентифицированы Роскомнадзором как детская порнография, из них была удалена половина. В случае Twitter достаточно исполнения решения Роскомнадзора. Если они исполнят все требования по удалению ссылок или Роскомнадзор убедится, что этих ссылок нет, Twitter будет автоматически разблокирован. В этом случае депутату правильно будет написать Маску, чтобы Twitter исполнил решение Роскомнадзора. Но в текущей обстановке разблокировка вряд ли возможна, пока идет спецоперация», - сказал Клименко.

В свою очередь генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН также отметил, что пока Россия проводит спецоперацию, о разблокировке Twitter вряд ли может идти речь. По его словам, разблокировка соцсети возможна лишь «в перспективе».