В Госдуме предложили провести проверку по вопросу разблокировки Twitter
Депутат Госдумы Антон Ткачев попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова проверить социальную сеть Twitter на предмет снятия блокировки.
Как сообщает РИА Новости, парламентарий направил руководителю федеральной службы соответствующий запрос.
«В связи со сменой владельца политика социальной сети уже меняется… Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять "твиты", распространяющие манифесты или другой преступный контент», - отмечается в обращении.
Доступ к Twitter на российской территории ограничили в марте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Роскомнадзора, соцсеть распространяла «недостоверную общественно значимую информацию по тематике специальной военной операции на Украине».
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