Маск восстановит заблокированные аккаунты в Twitter

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты.

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Такое решение он принял после проведенного им опроса, большая часть участников которого выступила за «амнистию» страниц.

«Амнистия начнется на следующей неделе», — заявил бизнесмен.

Напомним, Маск увольняет из компании сотрудников отдела продаж. Он использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Илон МаскСоцсетиTwitter
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