Маск восстановит заблокированные аккаунты в Twitter

Такое решение он принял после проведенного им опроса, большая часть участников которого выступила за «амнистию» страниц.

«Амнистия начнется на следующей неделе», — заявил бизнесмен.

Напомним, Маск увольняет из компании сотрудников отдела продаж. Он использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

