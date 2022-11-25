Маск восстановит заблокированные аккаунты в Twitter
25 ноября 202205:38
Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты.
Такое решение он принял после проведенного им опроса, большая часть участников которого выступила за «амнистию» страниц.
«Амнистия начнется на следующей неделе», — заявил бизнесмен.
Напомним, Маск увольняет из компании сотрудников отдела продаж. Он использует сокращения в компании с целью сбалансировать оставшийся персонал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Маск восстановит заблокированные аккаунты в Twitter
- Стало известно, кто получит пенсию в декабре дважды
- В России обязательная маркировка вейпов может начаться с 15 декабря
- В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала «Монастырь»
- Десять человек погибли при пожаре в Китае
- СМИ: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать Киеву истребители МиГ-29
- В ЕС сожалеют после принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ
- СМИ: Меркель не дали наладить диалог с Путиным
- В ФРГ заявили о бесполезности санкций после открытия завода «Москвич»
- Лобода попала в литовский список нежелательных лиц
24 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru