Twitter увеличит количество знаков в постах до 4000

Twitter планирует увеличить максимально разрешенное количество символов в постах соцсети с 280 до 4 тысяч. Об этом заявил владелец компании Илон Маск 11 декабря.

Маск восстановит заблокированные аккаунты в Twitter

«Да», — подтвердил Маск в ответ на соответствующий вопрос одного из пользователей Twitter.

Первоначально объем твитов составлял 140 символов. С 2017 года их число увеличили до 280.

Ранее владелец компании Илон Маск анонсировал продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета со 2 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СоцсетьИлон МаскПостTwitter
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