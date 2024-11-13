«Смертность растет»: Скорость до 150 км/ч сочли безопасной только на двух российских дорогах

«В России ровно две дороги, по которым можно ехать безопасно с такой скоростью – М-1 до Белоруссии и М-12, которая ведет на восток. На всех остальных магистралях я лично не вижу возможности повышать скоростной режим до таких показателей. Поэтому для принятия этой инициативы нет оснований сейчас», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что пересмотр скоростного режима необходим, но делать это огульно нельзя из соображений безопасности.

«Депутат поднимает важный вопрос о том, что на большом количестве наших магистралей занижен скоростной режим. Это фундаментальная проблема. Когда занижается скорость, сразу устанавливается камера, это автоматически происходит. Поэтому пересмотр скоростного режима – это то, куда нам надо двигаться. Но при этом повышать огульно нет смысла, потому что у нас растет аварийность, растет смертность на дорогах. У нас ухудшается качество дорожного покрытия», - подытожил собеседник НСН.

Ранее в России предложили предупреждать водителей о превышении скорости с помощью сигнала красного цвета. Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что порядка половины автомобилистов в этом случае снизят скорость и будут ехать осторожнее.

