В Госдуме предложили увеличить скорость на автомагистралях до 150 километров в час
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев направили обращение начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с предложением предоставить право владельцам автомобильных дорог, обозначенных знаком «Автомагистраль», устанавливать разрешенную скорость до 150 км/ч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
Как уточнили парламентарии, на данный момент по решению собственников таких дорог возможно повышение скорости для отдельных видов транспорта до 130 км/ч. Однако, по мнению авторов инициативы, на некоторых участках автомагистралей, которые соответствуют высоким стандартам безопасности, можно безопасно ездить и с большей скоростью.
Предполагается, что это позволит водителям сократить время в пути и повысит эффективность использования дорожной инфраструктуры.
Ранее в России предложили предупреждать водителей о превышении скорости с помощью сигнала красного цвета. Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что порядка половины автомобилистов в этом случае снизят скорость и будут ехать осторожнее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 32 150 военнослужащих
- В Госдуме предложили увеличить скорость на автомагистралях до 150 километров в час
- Умер последний глава комсомола СССР Зюкин
- Замглавы Минсельхоза Увайдов: Выпуск винодельческой продукции РФ вырос на 14,5%
- Эминем и Брайан Адамс стали номинантами на включение в «Зал славы авторов песен»
- Голосовому ассистенту «Маруся» изменят голос
- В Польше задержали гражданина Белоруссии по подозрению в диверсии
- Патрушев призвал усилить корабельный состав российской погранслужбы
- СМИ: Почти 240 человек эвакуировали из загоревшегося общежития в Москве
- Контрактник получил шесть лет колонии за нежелание участвовать в СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru