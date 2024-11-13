В Госдуме предложили увеличить скорость на автомагистралях до 150 километров в час

Как уточнили парламентарии, на данный момент по решению собственников таких дорог возможно повышение скорости для отдельных видов транспорта до 130 км/ч. Однако, по мнению авторов инициативы, на некоторых участках автомагистралей, которые соответствуют высоким стандартам безопасности, можно безопасно ездить и с большей скоростью.

Предполагается, что это позволит водителям сократить время в пути и повысит эффективность использования дорожной инфраструктуры.

Ранее в России предложили предупреждать водителей о превышении скорости с помощью сигнала красного цвета. Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что порядка половины автомобилистов в этом случае снизят скорость и будут ехать осторожнее.

