В Госдуме предложили увеличить скорость на автомагистралях до 150 километров в час

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев направили обращение начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с предложением предоставить право владельцам автомобильных дорог, обозначенных знаком «Автомагистраль», устанавливать разрешенную скорость до 150 км/ч. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

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Как уточнили парламентарии, на данный момент по решению собственников таких дорог возможно повышение скорости для отдельных видов транспорта до 130 км/ч. Однако, по мнению авторов инициативы, на некоторых участках автомагистралей, которые соответствуют высоким стандартам безопасности, можно безопасно ездить и с большей скоростью.

Предполагается, что это позволит водителям сократить время в пути и повысит эффективность использования дорожной инфраструктуры.

Ранее в России предложили предупреждать водителей о превышении скорости с помощью сигнала красного цвета. Директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что порядка половины автомобилистов в этом случае снизят скорость и будут ехать осторожнее.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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