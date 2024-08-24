В России самый крупный штраф за нарушение ПДД в 2024 году составил 400 тысяч рублей

«Самый большой штраф, в 400 000 рублей, был получен по статье "Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров», — сообщили в банке.

Самым популярным нарушением ПДД за семь месяцев стало превышение скорости на 20-40 км/ч (32,2% от всех оплаченных штрафов). На втором месте оказалось нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотоциклетными шлемами (4,5%), на третьем — несоблюдение требований знаков либо разметки (2,9%).

В целом в 2024 году число выписанных штрафов сократилось на 4%, при этом их среднее количество на одного автомобилиста выросло с 4,1 до 4,3.

