Растет число задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Во время традиционной воскресной акции протеста в Белоруссии было задержано более 300 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

По его данным, сотрудники правоохранительных органов страны задержали 315 человек. Большинство из них - в Минске. Восемь человек, по данным правозащитников, госпитализировали, сообщает РБК.

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Ранее сообщалось о задержании 106 человек.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, как сворачивание властями обсуждения прав человека скажется на жителях Белоруссии.

«Никакого диалога по правам человека у Белоруссии с Западом не было, это был монолог. Запад талдычил, что Минску надо улучшать ситуацию с соблюдением прав человека, а белорусы кивали и никуда не двигались. Лукашенко не раз говорил, что Запад не будет учить Белоруссию правам человека», - напомнил он.

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ФОТО: РИА Новости
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