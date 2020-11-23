Растет число задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Во время традиционной воскресной акции протеста в Белоруссии было задержано более 300 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

По его данным, сотрудники правоохранительных органов страны задержали 315 человек. Большинство из них - в Минске. Восемь человек, по данным правозащитников, госпитализировали, сообщает РБК.